Турчинов инициирует проведение выборов

05:26, 12 февраля 2013
Политика
2092

Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов инициирует назначение очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2014 году.

Александр Турчинов

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Самого текста проекта пока на сайте нет.

Как сообщалось, последние местные выборы состоялись в Украине осенью 2010 года. Согласно Конституции, срок полномочий избранных органов местного самоуправления составляет 5 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter