Турчинов инициирует проведение выборов

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Самого текста проекта пока на сайте нет.

Как сообщалось, последние местные выборы состоялись в Украине осенью 2010 года. Согласно Конституции, срок полномочий избранных органов местного самоуправления составляет 5 лет.