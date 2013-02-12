Турчинов инициирует проведение выборов
05:26, 12 февраля 2013Политика
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Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов инициирует назначение очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2014 году.
Александр Турчинов
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.
Самого текста проекта пока на сайте нет.
Как сообщалось, последние местные выборы состоялись в Украине осенью 2010 года. Согласно Конституции, срок полномочий избранных органов местного самоуправления составляет 5 лет.
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