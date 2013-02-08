Брат Балоги просит защиты у оппозиции - у него забирают мандат

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении партии "Единый центр" к фракциям оппозиции в Верховной Раде Украины.

"Сегодня впервые в истории украинского парламентаризма создан противоправный, неконституционный и противозаконный прецедент лишения полномочий народного депутата Украины вне Верховной Рады. Высший административный суд начал судебное производство, главная цель которого – отобрать мандаты у двух действующих народных депутатов через принятие судебного постановления, в обход законных механизмов", - говорится в обращении.

В партии отмечают, что абсурдность и юридическая безосновательность этого дела очевидны.

«Есть все основания считать, что судебный иск против П.Балоги инициировала власть. Это произошло после того, как депутат, полномочия которого действительны почти два месяца, отказался вступать во фракцию Партии регионов, о чем объявил публично», - отметили в партии и напомнили, что ход избирательной кампании в округе № 71, голосование в день выборов и установление его результатов не были отмечены никакими существенными нарушениями. Это засвидетельствовали многочисленные наблюдатели от всех политических сил и кандидатов-самовыдвиженцев, которые принимали участие в избирательной кампании. Победа П.Балоги была подтверждена во всех судебных инстанциях, которые рассматривали жалобы его соперников.

"Центральная избирательная комиссия официально признала результаты голосования в округе № 71, по которым победителем выборов является именно кандидат от «Единого центра». В первый день работы Верховной Рады седьмого созыва П.Балога принес присягу народного депутата в соответствии с существующей процедурой. Таким образом, попытка Высшего административного суда лишить П.Балогу депутатского мандата – это грубая попытка отобрать законные полномочия, которые вытекают из воли большинства избирателей. Это не только циничное игнорирование мнения общины избирательного округа и опасный для гражданского общества судебный случай. Это еще и далекоидущий политический прецедент. По сути, речь идет об апробации сценария, по которому можно отменить полномочия любого депутата, независимо от его политической принадлежности и в зависимости от степени его нелояльности к власти. Понятно, что в первую очередь под прицелом авторов этого «мандатного рейдерства» оказываются те, кто не пошел с властью или выступает против нее. Поэтому стоит ожидать новых судебных исков против депутатов, в первую очередь, из оппозиционных фракций", - отмечается в обращении.

В связи с этим "Единый центр" призывает фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» к противодействию реализации таких намерений власти.

"Обращаемся с просьбой задействовать весь арсенал законных средств, в том числе политического давления, чтобы не допустить лишения полномочий народного депутата из-за незаконного судебного решения. Ведь этот прецедент – это не исключительное дело отдельного депутата. Это – таран против украинского парламентаризма, оппозиции и всего общества", - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Единый центр» заявил о намерении власти пересмотреть результаты выборов в Верховную Раду в 71-м избирательном округе на Закарпатье, где победил П.Балога – брат экс-министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги.