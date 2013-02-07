Под кабинетом Гереги в Киевсовете возникла толчея

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась несколько минут назад. В кабинет секретаря Киевсовета вошли депутаты Андрей Ильенко, Наталия Новак, Мария Ионова и Оксана Продан.

В то же время под кабинетом остались представители СМИ и представители общины Киева.

Во время того, как люди входили в кабинет, возникла толчея из-за того, что на встречу пускали лишь народных депутатов и известных активистов, таких как Игорь Луценко и Егор Соболев.

В то же время на своей странице в сети Фейсбук И.Луценко выставил фото с этой встречи с таким комментарием: "Встреча с Герегой. Говорит, что вопрос доступа общественности на заседание должен голосоваться Киевсоветом».

Как сообщалось, утром 7 февраля под зданием Киевсовета проходил митинг с участием около 400 представителей ВО «Свобода», «Батькивщины», «УДАРа» и общественных организаций. Их главным требованием был допуск их на заседание Киевсовета, где должен был рассматриваться проект столичного бюджета на 2013 год.

Из-за столкновений было принято решение перенести рассмотрение бюджета на завтра, 8 февраля.

Как заявила Г.Герега, «поскольку в зале пленарных заседании не присутствует ни один депутат от ВО «Батькивщина» и «УДАРа» Виталия Кличко», мы расцениваем это как политическую акцию и нежелание принять участие в принятии главных для жизнедеятельности города документов бюджета и Программы социально-экономического развития Киева».

Главное управление МВД Украины в Киеве сообщило, что проводит расследование фактов препятствования работе Киевсовета.