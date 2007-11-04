КПУ инициирует создание нового Коминтерна

Коммунистическая партия Украины инициирует создание нового Коминтерна.

Об этом заявил второй секретарь ЦК КПУ, народный депутат V созыва Игорь АЛЕКСЕЕВ на Международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходит 3-5 ноября в Минске.

По его словам, “в условиях глобализации мирового капитала, нам, коммунистам, всем истинно левым силам, как воздух необходимо усилить процесс интернационализации коммунистического и рабочего движения, процесс интернационализации промышленного, аграрного и “беловоротничкового” пролетариата. Процесс интернационализации всех людей наемного труда в борьбе за свои права против гнета капитала. Нам нужен новый, современный Коминтерн».

И.АЛЕКСЕЕЕВ заявил, что Компартия Украины готова выступить организатором подготовки и проведения Учредительной конференции по созданию Коминтерна.

Как сообщает пресс-служба КПУ, в Международной встрече коммунистических и рабочих партий “90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Актуальность и жизненность ее идей. Коммунисты в борьбе против империализма, за социализм” принимают участие представители 69 левых партий из 62 стран Европы, Африки, Азии, Америки, Австралии.

С приветствием к участникам и гостям совещания обратился Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО.