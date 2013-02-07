Бондарчук призвал Ющенко «не прятать голову в песок»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук призывает лидера «Нашей Украины» Виктора Ющенко обсудить варианты выхода партии из кризиса.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Нашей Украины», С.Бондарчук поддержал инициативу Киевской областной организации партии по преодолению внутрипартийного кризиса и поставил свою подпись под «Универсалом партийного единства».

Комментируя решение, политик заявил, что «ситуация в партии критическая, делать вид, что у нас все в порядке, - это прятать голову в песок. Партия нуждается в откровенном разговоре, а не кулуарных играх. Наилучшей площадкой для такого разговора должен стать съезд. Он должен расставить все точки над «і», определить ошибки, сделать кадровые выводы и принять новую стратегию партии».

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По словам председателя политсовета, «сепаратистское, антиуставное собрание, которое может состояться 9 февраля (в этот день может состояться альтернативное заседание политсовета партии под председательством В.Ющенко - УНИАН), не преодолеет партийного кризиса. Такое собрание лишь усугубит конфликт и приведет к исчезновению «Нашей Украины» как политической силе. Поэтому нам всем нужен диалог, результатом которого должно стать немедленное проведение съезда. Именно по этой причине я поставил свою подпись под документом, который предложила Киевская областная организация партии. Подпись под Универсалом В.Ющенко свидетельствует о его намерении в первую очередь руководствоваться Уставом, решая все разногласия единственным законным путем - проведением отчетно-выборного съезда партии».

Как напоминает пресс-служба, 3 февраля Киевская областная организация партии «Наша Украина» обратилась к лидерам партии отбросить личные амбиции и сосредоточиться на поиске компромиссов. Организация предложила текст «Универсала партийного единства», который содержит такие положения:

1. Съезд партии должен состояться до 23 марта 2013 года.

2. До съезда сохраняется стабильность на уровне Центральных руководящих органов партии: Председателя Политического Совета и Президиума Партии.

3. Рекомендовать В.Ющенко и С. Бондарчуку провести встречу и найти компромисс.

4. Если не будет набрано необходимое количество голосов для принятия политсоветом решения о созыве Съезда Партии 23 марта 2013 года, соответствующее решение должен принять Президиум Политсовета Партии по требованию Советов региональных организаций согласно пп.. 7.2.3 и 7.4.7 Устава Партии.

5. Заседание Политического Совета Партии должно состояться по юридическому адресу Партии: г. Киев, ул. Спасская, 37 под председательством Председателя Политического Совета Партии.

Текст «Универсала» направлен В.Ющенко и С.Бондарчуку для подписания до 5 февраля включительно. По состоянию на 6 февраля В.Ющенко не поставил собственную подпись под этим документом, сообщает пресс-служба.