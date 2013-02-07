Бондарчук призвал Ющенко «не прятать голову в песок»
Бондарчук призывает Ющенко обсудить варианты выхода «Нашей Украины» из кризиса.
Председатель политсовета партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук призывает лидера «Нашей Украины» Виктора Ющенко обсудить варианты выхода партии из кризиса.
Как сообщила УНИАН пресс-служба «Нашей Украины», С.Бондарчук поддержал инициативу Киевской областной организации партии по преодолению внутрипартийного кризиса и поставил свою подпись под «Универсалом партийного единства».
Комментируя решение, политик заявил, что «ситуация в партии критическая, делать вид, что у нас все в порядке, - это прятать голову в песок. Партия нуждается в откровенном разговоре, а не кулуарных играх. Наилучшей площадкой для такого разговора должен стать съезд. Он должен расставить все точки над «і», определить ошибки, сделать кадровые выводы и принять новую стратегию партии».
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По словам председателя политсовета, «сепаратистское, антиуставное собрание, которое может состояться 9 февраля (в этот день может состояться альтернативное заседание политсовета партии под председательством В.Ющенко - УНИАН), не преодолеет партийного кризиса. Такое собрание лишь усугубит конфликт и приведет к исчезновению «Нашей Украины» как политической силе. Поэтому нам всем нужен диалог, результатом которого должно стать немедленное проведение съезда. Именно по этой причине я поставил свою подпись под документом, который предложила Киевская областная организация партии. Подпись под Универсалом В.Ющенко свидетельствует о его намерении в первую очередь руководствоваться Уставом, решая все разногласия единственным законным путем - проведением отчетно-выборного съезда партии».
Как напоминает пресс-служба, 3 февраля Киевская областная организация партии «Наша Украина» обратилась к лидерам партии отбросить личные амбиции и сосредоточиться на поиске компромиссов. Организация предложила текст «Универсала партийного единства», который содержит такие положения:
1. Съезд партии должен состояться до 23 марта 2013 года.
2. До съезда сохраняется стабильность на уровне Центральных руководящих органов партии: Председателя Политического Совета и Президиума Партии.
3. Рекомендовать В.Ющенко и С. Бондарчуку провести встречу и найти компромисс.
4. Если не будет набрано необходимое количество голосов для принятия политсоветом решения о созыве Съезда Партии 23 марта 2013 года, соответствующее решение должен принять Президиум Политсовета Партии по требованию Советов региональных организаций согласно пп.. 7.2.3 и 7.4.7 Устава Партии.
5. Заседание Политического Совета Партии должно состояться по юридическому адресу Партии: г. Киев, ул. Спасская, 37 под председательством Председателя Политического Совета Партии.
Текст «Универсала» направлен В.Ющенко и С.Бондарчуку для подписания до 5 февраля включительно. По состоянию на 6 февраля В.Ющенко не поставил собственную подпись под этим документом, сообщает пресс-служба.