14 областных организаций «Нашей Украины» восстали против Ющенко

Об этом сообщает официальный сайт партии.

За период с 29 января по 5 февраля 2013 года состоялись заседания советов 14 областных организаций политической партии «Наша Украина»: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской, городов Киев и Севастополь и АР Крым. Лейтмотивом заседаний, сообщает пресс-служба, стало требование к президиуму немедленно созвать партийный съезд, на котором проанализировать причины кризиса в партии, провести кардинальные кадровые изменения в руководстве и возобновить оппозиционный курс «Нашей Украины». По уставу «Нашей Украины», такого количества парторганизаций достаточно для принятия президиумом решения о созыве съезда партии.

Все выше перечисленные организации требуют безотлагательных действий по выходу партии из кризиса и возобновлению полноценной деятельности «Нашей Украины». «Советы областных организаций осуждают курс В.Ющенко (лидера партии - УНИАН) и его окружения на раскол партии и сохранение лояльности к власти Януковича и Партии регионов», - подчеркивается в сообщении.