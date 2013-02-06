Адвокат: Тимошенко хочет принять участие в следственном действии, но непосредственно

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова принимать участие в следственном действии, которое запланировала провести следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич, но не в режиме видеоконференции, а непосредственно.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

По словам адвоката, новый Уголовный процессуальный кодекс Украины предоставляет возможность обеспечить личное участие экс-премьера, в частности, предусматривает проведение выездных заседаний следственных судей.

«Она обязательно хочет принять участие в следственном действии, но непосредственно. Варианты есть, УПК предусматривает. Можно выездное заседание провести, можно обеспечить ее участие в судебном заседании, если это возможно», - отметил А.Плахотнюк.

Адвокат также сказал, что сегодня следственный судья Печерского районного суда Киева должна была допросить не Ю.Тимошенко, а свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Украины Евгения Щербаня.

А.Плахотнюк не назвал фамилию свидетеля, которого планировали сегодня допросить. «Фамилию не озвучили. Мы догадываемся, кто, но наверняка не знаем, поэтому я не хочу называть», - сказал он.

Он также сказал, что Ю.Тимошенко предупредили о проведении этих следственных действий вчера в 18.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.Царевич перенесла следственные действия в режиме видеоконференции в рамках дела об убийстве Е.Щербаня по просьбе Ю.Тимошенко на завтра, 7 февраля.

Судья сообщила, что в суд поступило ходатайство Ю.Тимошенко о переносе допроса свидетеля в связи с тем, что она не готова к проведению следственных действий, поскольку поздно была об этом проинформирована. Таким образом, следственные действия перенесены на четверг, 7 февраля, на 14.00.