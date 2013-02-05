Регионал: Компромисс один - они разблокируют Раду, мы начинаем работать

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Комментируя блокирование оппозицией работы парламента, народный депутат заметил: «Мне поведение оппозиции абсолютно понятно. Отсутствие каких-либо конструктивных законодательных предложений нынешняя так называемая оппозиция пытается компенсировать каким-то шоу. Пытаясь оправдать себя в глазах избирателей, они устраивают комедии. Это самая обычная комедия, потому что мы все за то, чтобы народные депутаты голосовали лично. Это, кстати, конституционное требование. Если бы не было этой причины - они (оппозиционеры – ПР) придумали бы какую-то другую. Потому что они только обещают. Говорят, что у них то 80 законопроектов, то 40, а фактически их нет. Они их не показали, не зарегистрировали. Поэтому речь идет лишь о попытке сделать шоу, причем за счет времени, которое отводится нашими налогоплательщиками для работы Верховной Рады». Он прибавил, что такое поведение оппозиции является неприемлемым.

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«Компромисс может быть достигнут лишь один – они (оппозиционеры) разблокируют работу ВР, и мы начинаем работать. Идти с оппозицией на переговоры – по поводу чего?! По поводу понятных вещей, которые записаны в Конституции? Это абсурдно!», - отметил Я.Сухой.

«Арсений Яценюк, нынешний лидер оппозиции, в свое время был председателем Верховной Рады - что ему мешало тогда принять такое решение (относительно обеспечения личного голосования в парламенте – ПР)? И у оппозиционеров сегодня несколько проектов постановлений. Поэтому пусть они сами определятся между собой - кто из них старший, и какой проект постановления они предлагают относительно внедрения кнопки (сенсорной)», - сказал он.

«Люди ждут от нас законопроектов. Сегодняшная повестка дня ВР отражает массу проблем, которые нужно решать немедленно. О занятости населения, о совершенствовании работы пенсионных фондов, фондов социального страхования. И я не вижу там законопроектов, которые бы вносила оппозиция. Поэтому я не понимаю, для чего и с какой целью оппозиционеры пришли в сессионный зал», - заявил Я.Сухой.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании. Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

В президиуме оппозиционеры повесили плакат с надписью: “Рада гниет с Рыбака”, на самом президиуме - “Кнопкодавы — прочь из Рады!”, в ложе правительства прикреплен плакат “Кнопкодавам — нет!”, а на ложе помощников - плакат “Депутат! Приходи на работу! Голосуй лично!” и “Кнопкодавам — нет!”.