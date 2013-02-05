Кличко: Сегодня работы парламента не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко по завершении консультаций у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.

“Сегодня работы парламента не будет”, - сказал В.Кличко.

Он заметил, что завтра утром будут продолжены консультации по нормализации работы парламента.

“По тем законам, по которым он работал сегодня, парламент работать не будет”, - сказал В.Кличко.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько возможно, что из-за долгосрочного блокирования работы ВР состоятся внеочередные парламентские выборы, В.Кличко сказал: “Мы не исключаем досрочных выборов и готовы к этому”.