Охрана выгоняет журналистов из ВР

Как передает корреспондент УНИАН, охрана мотивирует свои действия тем, что заседание парламента не проходит.

На просьбу УНИАН сказать, кто конкретно дал распоряжение, чтобы пресса покинула ложу, четкого ответа не было предоставлено, а лишь отмечено, что это распоряжение аппарата ВР.

На данное время в сессионном зале находятся около 40 народных депутатов от оппозиции.

Двое депутатов находятся в президиуме парламента, а остальные - в сессионном зале.

Сейчас в ложу прессы пришли несколько депутатов, в частности, Николай Катеринчук (“Батькивщина), Юрий Деревянко (внефракционный), Анатолий Дырив (“Батькивщина), которые не дают охране выгнать журналистов из ложи прессы.