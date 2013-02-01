Подлинностью подписей оппозиции под созывом Рады занялась милиция

Как сообщила пресс-служба МВД, с соответствующим заявлением обратился народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, пишет Зеркало недели.

Сведения об уголовном преступлении, предусмотренное ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) внесено в Единый реестр досудебных расследований.

"В рамках уголовного производства проводятся процессуальные действия, направленные на проверку обстоятельств, изложенных в депутатском обращении", - отметили в МВД.

Напомним, три оппозиционные парламентские фракции - "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" - собрали 158 подписей народных депутатов для созыва внеочередной сессии и обратились с соответствующим требованием к председателю Рады Владимира Рыбака, который, однако, отказался созвать ВР, сославшись на то, что часть подписей якобы поддельные.