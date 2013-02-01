Россия предложила Украине построить мост через Керченский пролив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Совсем недавно украинские коллеги еще раз обратили внимание на то, что можно было бы интенсифицировать работу по подготовке, принять окончательное решение в отношении мостового перехода через Керченский пролив. И вот буквально сегодня я, по просьбе российской стороны, передал вице-премьеру украинского правительства Александру Ивановичу Вилкулу соответствующие предложения», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что российская сторона ожидает, что в ближайшее время договоренности в отношении основных параметров технического задания будут достигнуты.

По информации М.Зурабова, один из российских банков начнет финансировать подготовку проектной документации.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина инициировала перед Российской Федерацией включение Керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря. 26 ноября 2010 г. в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В апреле 2011 г. министр транспорта России Игорь Левитин сказал, что Украина и Россия в течение 1,5 лет планируют завершить изыскательные работы по проекту мостового перехода через Керченский пролив.

Он отметил, что Внешэкономбанк РФ, которому поручено финансирование изыскательных работ, начал поиск потенциальных инвесторов, готовых войти в этот проект вместе с государственным участием. По словам вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, реализация этого проекта будет на полном паритете. «Это будет коммерческий проект и договор участия будет 50 на 50», - сказал он.