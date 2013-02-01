Посол говорит, что Россия выставила счет на $7 млрд, потому что понимает Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Появилось большое количество интерпретаций, которые вольно трактуют сделанный «Газпромом» шаг. С моей точки зрения, «Газпром» подал своего рода сигнал украинской стороне, в частности, «Нафтогазу», о том, что необходимо урегулировать одну из действующих норм контракта, который, как известно, предусматривает обязательства Украины закупать определенное количество газа, в каком-то смысле, независимо от потребностей», - сказал он.

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Посол отметил, что в течение последнего года украинская сторона информировала российскую о том, что потребность Украины в российском газе будет меньше, чем это предусмотрено действующим контрактом, и в конце 2012 года были осуществлены действия, которые, по словам М.Зурабова, свидетельствуют о том, что с российской стороны такая позиция, как минимум, встретила понимание.

«Тем не менее, действуют нормы контракта, и эти нормы контракта требуют, чтобы этот вопрос нашел свое юридическое оформление. В этой связи, я полагаю, что надо согласиться с теми, кто считает, что, разумеется, этот вопрос найдет досудебное решение», - отметил М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

31 января Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что отправила российскому газовому монополисту «Газпром» ответ на предъявленный счет в размере 7 млрд долл.

«30 января 2013 года компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - сказано в сообщении.