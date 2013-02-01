Тюремщики не привезут сегодня Луценко в Печерский суд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Заседание суда должно начаться в 14.00.

Вызов Ю.Луценко в суд администрация Менской исправительной колонии № 91 не получала, поэтому вопрос о доставке заявителя на судебное заседание руководством учреждения не рассматривается, заметили в Государственной пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за вынесение ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Кроме того, Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пилаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Гаркавую и Сергея Вовка.

Позже Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии по условиям нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебным решениям вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

23 января 2013 г. Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение вопроса на 1 февраля.