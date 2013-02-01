Миссия Квасневского-Кокса прибудет в Украину на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей Гончарук.

На вопрос, что будет говорить украинская сторона относительно заключения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко во время саммита Украина - ЕС в Брюсселе 25 февраля, А.Гончарук отметил, что этот вопрос возник не вчера.

«Столько времени, сколько было потрачено на дискуссии и информацию по этому вопросу, я даже не хочу ни с чем сравнивать, с другими вопросами, которые у нас, как вы знаете, если я могу себе позволить такое выражение, как долгоиграющие пластинки», - сказал А.Гончарук.

По словам А.Гончарука, уже было предоставлено много информации со стороны руководства Украины и других руководителей, но если такая необходимость возникнет, то обязательно информация будет предоставлена опять.

“На следующей неделе, точнее, в конце недели, наблюдательная миссия в составе Кокса и Квасневского возвращается в Украину. У них запрос на широкий круг встреч с украинским руководством, и не только руководством, с общественными деятелями. Я думаю, этот вопрос также будет там обсуждаться”, - отметил А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, миссия П.Кокса и А.Квасневского работает с июня 2012 года. Она отслеживает ситуацию относительно дел Ю.Тимошенко и других представителей украинской оппозиции и бывших членов правительства.