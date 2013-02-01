В Раде хотят запретить перекрытие дорог при проезде первых лиц

30 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован соответствующий законопроект, внесенный А.Аваковым.

Согласно законопроекту, текст которого размещен на сайте ВР, предусматривается, что временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств, пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог разрешается лишь во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.

При этом запрещается любое ограничение закрепленных Конституцией Украины принципов равенства граждан, свободы перемещения и других прав и свобод человека.

В пояснительной записке отмечается, что основным заданием законопроекта является отмена антиконституционных привилегий органов государственной власти Украины.

“Во всех без исключения цивилизованных европейских государствах немыслимым является игнорирование кортежами высших должностных лиц правил дорожного движения, перекрытие дорожного движения или осуществление других подобных асоциальных действий. Такое преференциальное положение высших украинских должностных лиц и закрепление за ними вышеупомянутых антиконституционных, антидемократических и антисоциальных привилегий нарушает основные гарантии равенства граждан, создает реальную опасность для их жизни и здоровья, и является недопустимым для современного развитого европейского государства”, - подчеркивается в записке.