Лазаренко проиграл «квартирное» дело в Европейском суде

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ - Украина» сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

«Господин Лазаренко и члены его семьи пожаловались на то, что, когда они покинули Украину в 1999 году, у них отобрали квартиру, которую им в свое время дало государство как семье премьер-министра. С их точки зрения, квартира была отобрана незаконно, потому что у них были достаточные причины не находиться в квартире более шести месяцев, сохраняя за собой право пользования ею, а национальные суды решили иначе», - сказала А.Юдковская.

Кроме того, по ее словам, истцы жаловались, что утратили доступ к собственности, оставшейся в данной квартире.

«В итоге в 2012 году ЕСПЧ пришел к выводу, что в вопросе недоступа к собственности истец не исчерпал возможности для защиты прав на национальном уровне, а что касается лишения их права проживания в государственной квартире, то украинские суды приняли обоснованное решение о выселении. То есть, в целом истцу было отказано в жалобе», - сказала судья.

Она также отметила, что жалоба была подана в 2002 году. «Так что дело рассматривалось 10 лет. Это, конечно, безобразие и огромный срок. Но, к сожалению, суд сегодня перегружен и поставлен в такие рамки, что есть категории дел, которые ждут своего рассмотрения так долго»,- сказала А.Юдковская, добавив, что дело П.Лазаренко относится к категории, которая рассматривается в последнюю очередь, - о вопросах собственности.