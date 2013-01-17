Комитет ВР против приватизации Почаевской лавры

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности предлагает не включать в повестку дня сессии парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законы о возвращения культовых сооружений религиозным обществам, которым из перечня объектов, не подлежащих приватизации, нужно исключить сооружения Почаевской лавры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя подкомитета ВР по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца (фракция «Батькивщина»), он считает, что этот проект закона “грубо нарушает один из важнейших принципов отношений церкви и государства - принцип равенства религиозных организаций перед законом, а также может спровоцировать острое общественное противостояние на религиозной почве в Украине”.

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А.Бригинец отметил, что «такие уникальные и ценные с точки зрения культурного наследия объекты как Киево-Печерская лавра, София Киевская, фундаменты Десятинной церкви и, конечно, Почаевская лавра должны оставаться общегосударственной собственностью, ведь не все пользователи объектами культурного наследия соблюдают в полной мере законодательство по охране памятников”.

“Мне страшно представить, если бы объекты, например, Киево-Печерской лавры были в собственности какой-то из религиозных общин, учитывая то, как церковники лавры относятся к историческим объектам», - заявил он.

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По словам А.Бригинца, в соответствии с проектом, из Перечня памятников, не подлежащих приватизации, авторы законопроекта планировали исключить шесть объектов Почаевской лавры (охр. №672/0): собор Успения Пресвятой Богородицы (1771 – 1784 гг., охр. № 672/1), собор Святой Троицы (в 1912 г., охр. № 672/2), кельи монастырские (1771 – 1780 гг., охр. №672/3), дом архиерейский (1820 – 1825 гг., охр. № 672/4), колокольня (1861 – 1871 гг., №672/5) и надвратный корпус (1835 г., охр. №672/6).