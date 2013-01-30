Эштон напомнила Кожаре, что для ассоциации надо бы выпустить Тимошенко

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой выразила обеспокоенность относительно ситуации с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и Юрием Луценко.

Об этом говорится в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

"Я во время встречи сегодня я еще раз подчеркнула, насколько важно, чтобы Украина решила вопрос выборочного правосудия и предупредила их повторение. В этом контексте я выразила обеспокоенность последним развитием событий вокруг Тимошенко и ее близких сотрудников, и по общему политическому контексту, в котором происходит это развитие событий. Вопрос новостей сегодняшнего утра о неожиданной перевозке Ю.Луценко из госпиталя в тюрьму также поднимался ", - написано в заявлении.

В заявлении К.Эштон напомнила, что в декабре Совет иностранных дел ЕС установил четкие критерии и расписание для подписания соглашения об ассоциации и глубокую и всестороннюю зону свободной торговли между Украиной и ЕС.

Она подчеркнула, что такое подписание может состояться лишь при условии достаточного прогресса.

"Поэтому, я призвала Украину использовать эту возможность прорыва в наших отношениях и предпринять решительные действия и достичь ощутимого прогресса в ориентирах, определенных Советом. Ориентиры достижимы, однако времени мало ", - отметила Верховный представитель ЕС.

Она также отметила, что встреча с Л.Кожарой стала хорошей возможностью оценить двустороннее сотрудничество и обсудить председательство Украины в ОБСЕ. Она также выразила поддержку намерениям украинского председательства уделить особое внимание замороженным конфликтам, в том числе в Приднестровье.