Кожара заверил Европу, что Украина будет исправно транспортировать российский газ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, во время встречи собеседники обменялись мнениями относительно приоритетов внутренней и внешней политики Украины в сфере энергетики. Речь идет, в частности, об увеличении добычи и производства собственных энергоресурсов, оптимизации их импорта и энергоэффективности.

Л.Кожара и Г.Оттингер коснулись также вопроса углубления двустороннего сотрудничества Украина-ЕС в энергетической сфере в рамках Договора об Энергетическом содружестве. Стороны обсудили вопрос обеспечения Евросоюза и Украины энергоносителями, в частности транзит российского газа по территории Украины, реверсные поставки газа из стран-членов ЕС в Украину, а также перспективы добычи сланцевого газа в Украине.

Л.Кожара заверил Комиссара ЕС, что Украина будет оставаться надежным транзитером российского газа в государства-члены ЕС.

Л.Кожара и Г.Оттингер отметили успешное сотрудничество Украины и ЕС в сфере атомной энергетики.

Как сообщал УНИАН, саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе 25 февраля.