В Киеве никак не определятся, что построить на месте снесенных Ахметовым зданий

Об этом сообщает сайт “Юность на Андреевском”, который позиционирует себя как веб-страница проекта сотрудничества киевской общественности и компании ЭСТА Холдинг относительно создания культурного пространства на месте бывшей фабрики «Юность».

Так, отмечается, что Общественная палата совета, которая должна определить функциональное назначение культурного пространства на месте бывшей фабрики «Юность» на Андреевском спуске, остановилась на двух концепциях, наиболее приемлемых для этой площадки: Культурный центр с главной функцией - концертный зал с естественной акустикой для исполнения камерных оркестровых произведений, камерных балетных/театральных спектаклей, вместимостью 400-500 мест, с дополнительным выставочным пространством и инфраструктурой; Полифункциональный культурный центр по принципу открытой площадки – совмещение залов-трансформеров для театрально-музыкальных мероприятий, выставочных и дискуссионных залов, с дополнительной инфраструктурой.

Как отмечается, две концепции арт-пространства определены с учетом мнения киевлян и экспертов и являются наиболее актуальными для исторической улицы и города в целом.

За помощью в принятии финального решения Общественная палата обратилась к Николаю Скибе – известному историку, этнографу и арт-критику, поставив перед ним задание: сделать аналитический отчет относительно того, как функционируют подобные центры в Украине и за рубежом, а также изучить потенциальный спрос на арт-пространство такого типа.

Как сообщал УНИАН, ранее компания «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра на ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве, после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

Власть Киева предложила владельцу земли на Андреевском спуске, где были снесены три здания, восстановить одно из них, а именно: фасадное здание улицы.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск потерял три исторических здания. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10-а и ниже.