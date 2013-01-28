У Кличко рассказали, как можно выгонять депутатов из Рады за кнопкодавство

Депутаты от “УДАРа” подадут на рассмотрение парламента проект изменений к Конституции, который предусматривает расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

В первую очередь, речь идет о лишении мандата за голосование чужой карточкой, сообщает пресс-служба политической партии.

“УДАР” считает, что без решения проблемы личного голосования работа парламента не может быть эффективной и легитимной. А сама Верховная Рада превращается в конвейер принятие решений кучкой провластных депутатов. Поэтому именно обеспечение личного голосования является задачей номер один для сохранения парламентаризма в Украине”, - подчеркивают в политсиле.

Также законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов, которые избраны от политической партии, но отказались войти в состав ее фракции. Есть в законопроекте и норма о лишении мандата депутатов, которые систематически не ходят на заседания Верховной Рады и парламентских комитетов. Предлагают в “УДАРе” также лишать мандата народных депутатов за наличие двойного гражданства.

Как отмечается в сообщении, фракция “УДАР” в первый день следующей сессии будет требовать рассмотрения первым же вопросом введение системы персонального голосования “Рада-3”, так называемой сенсорной кнопки.

“Люди избирали депутатов, чтобы они работали и принимали законы, а не отдавали свои карточки для голосования и не появлялись в парламенте. И сегодня почти 90% граждан считают, что за голосование чужими карточками депутатов нужно лишать полномочий”, - заявляют в “УДАРе”.