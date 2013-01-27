В трех округах Ивано-Франковской области выбирают депутатов облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, выборы проходят в одномандатном округе № 25 (Надвирнянский район), в округе № 36 (Снятинский район) и в округе № 43 (г. Ивано-Франковск).

В целом в депутаты облсовета баллотируются 23 кандидата: в округе № 25 зарегистрированы 9 кандидатов, в округе № 36 – 6, в округе № 43 – 8.

Промежуточная выборы проходят в связи с лишением трех депутатов облсовета полномочий после их избрания народными депутатами Украины: самовыдвиженца Юрия Деревянко (округ № 25), представителя «Батькивщины» Василия Гладия (округ № 36) и председателя областной организации ВО «Свобода» Александра Сыча (№ 43).

Как сообщал УНИАН, выборы в Ивано-Франковске были под угрозой срыва в связи с недофинансированием. Однако 25 января необходимая сумма была выделена, и выборы сегодня проходят в соответствии с законодательством.