Доний побеждает в Коломые

Об этом сообщает радио "Свобода".

В мажоритарном округе с центром в Коломые побеждает действующий депутат парламента, самовыдвиженец Олесь Доний (как известно, в этом округе за депутатский мандат борется официальный представитель Объединенной оппозиции Александр Левицкий - УНИАН), а в Надворной победил конкурентов еще один самовыдвиженец Юрий Деревянко .

Больше всего голосов среди кандидатов от «Батькивщины» набирает первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий - почти 60% в Снятине, сообщил председатель областной организации партии Дмитрий Шлемко.

По предварительным данным, в Верховную Раду от «Батькивщины» проходят также предприниматель Ольга Сикора, временно безработный Владимир Купчак, председатель Рожнятовского районного совета Анатолий Дирив. На Прикарпатье «Батькивщина» и «Свобода» договорились о поддержке единого кандидата-мажоритарщика. В пяти округах это были представители «Батькивщины». В Ивано-Франковске лидирует представитель политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», председатель областного совета Александр Сыч, который набирает более 50%.