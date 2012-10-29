Доний побеждает в Коломые

12:02, 29 октября 2012
Политика
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Из семи одномандатных округов на выборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области в четырех побеждают кандидаты от политической партии «Батькивщина».

В округе, где баллотируется Доний, руководство оппозиции поддерживало другого кандидата

Об этом сообщает радио "Свобода".

В мажоритарном округе с центром в Коломые побеждает действующий депутат парламента, самовыдвиженец Олесь Доний (как известно, в этом округе за депутатский мандат борется официальный представитель Объединенной оппозиции Александр Левицкий - УНИАН), а в Надворной победил конкурентов еще один самовыдвиженец Юрий Деревянко .

Больше всего голосов среди кандидатов от «Батькивщины» набирает первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий - почти 60% в Снятине, сообщил председатель областной организации партии Дмитрий Шлемко.

По предварительным данным, в Верховную Раду от «Батькивщины» проходят также предприниматель Ольга Сикора, временно безработный Владимир Купчак, председатель Рожнятовского районного совета Анатолий Дирив. На Прикарпатье «Батькивщина» и «Свобода» договорились о поддержке единого кандидата-мажоритарщика. В пяти округах это были представители «Батькивщины». В Ивано-Франковске лидирует представитель политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», председатель областного совета Александр Сыч, который набирает более 50%.

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