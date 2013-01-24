Президент Евросуда: Решение по жалобе Тимошенко ожидается вскоре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“Это дело находится на рассмотрении, и решение ожидается вскоре, однако я не могу назвать дату”, - сказал президент Евросуда.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко 4 декабря 2012 года заявил, что ожидает решения Европейского суда по правам человека по жалобе Ю.Тимошенко на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 из ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования) после 15 декабря 2012 года. Однако, суд не огласил свое решение по делу, публичные слушания которого состоялись в Страсбурге (Франция) 28 августа 2012 года. После публичных слушаний суд продолжил работу в закрытом режиме.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.