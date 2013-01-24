Власенко опровергает информацию, что Тимошенко проиграла Азарову суд

Защитник экс-премьер-министра, народный депутат Сергей Власенко опровергает информацию о том, что Юлия Тимошенко проиграла суд в Гамбурге нынешнему главе правительства Украины Николаю Азарову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня журналистам в аэропорту “Борисполь”.

С.Власенко напомнил, что соответствующая информация появилась вчера в некоторых средствах массовой информации. “Я могу официально заявить, что эта информация тотально не соответствует действительности. Это неправдивая информация”, - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 23 января стало известно, что якобы Окружной суд Гамбурга отказал в удовлетворении иска Ю.Тимошенко к Н.Азарову, а также обязал Ю.Тимошенко оплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тысяч евро.

По информации “Укринформа” со ссылкой на документ, коллегия судей в составе председателя суда Кефер, судьи Миттлер и судьи Эллерброк вынесла решение 22 октября 2012 года. «По рассмотрению дела коллегия судей окружного суда Гамбурга постановила в удовлетворении иска Тимошенко отказать», - говорится в документе. В следующем пункте решения говорится о необходимости взыскать с истца компенсацию судебных расходов в размере 300 тысяч евро.

В конце августа 2012 года Ю.Тимошенко подала иск в Окружной суд Гамбурга с требованием запретить Н.Азарову делать заявления о причастности Ю.Тимошенко к преступлениям Павла Лазаренко.