Тимошенко проиграла суд Азарову в Гамбурге

Об этом говорится в тексте документа, который есть в распоряжении агентства Укринформ.

Коллегия судей в составе председателя суда Кефер, судьи Миттлер и судьи Еллерброк вынесла решение 22 октября 2012.

«После рассмотрения дела коллегия судей окружного суда Гамбурга приняла в удовлетворении иска Тимошенко отказать», - говорится в документе. В следующем пункте решения говорится о необходимости взыскать с истца компенсацию за судебные издержки в размере 300 тыс. евро.

В конце августа 2012 Юлия Тимошенко подала иск в Окружной суд Гамбурга против премьера Азарова с требованием запретить Азарову делать заявления о причастности Тимошенко к преступлениям Павла Лазаренко.

Иск Тимошенко был инициирован в связи с интервью премьера Азарова, которое транслировалось на одном из немецких телеканалов в прямом эфире. Во время интервью Азаров, в частности, заявил, что в США расследовались уголовные дела о коррупции, в которых Юлия Тимошенко упоминалась как соучастник Павла Лазаренко. В исковом заявлении адвокаты Тимошенко просили немецкий суд вынести определение о запрещении премьеру Азарову ссылаться на документы судов США и делать заявления о причастности Тимошенко к коррупции и к делу Павла Лазаренко в качестве сообщницы.