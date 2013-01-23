Янукович назначил главу украинской делегации на сессии Генассамблеи ООН

Соответствующее распоряжение главы государства «О внесении изменений в распоряжение Президента Украины от 20 сентября 2012 года № 181 «О делегации Украины для участия в работе 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», размещено на его официальном сайте.

В частности, распоряжением Президента Л.Кожара был введен в состав делегации. Этим же документом был выведен из состава делегации Украины бывший министр иностранных дел Константин Грищенко и освобожден от исполнения обязанностей главы делегации.