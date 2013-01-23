Янукович назначил заместителя Табачника

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.

Справка УНИАН. А.Днипров - 1982 года рождения, образование высшее, в 2003 году закончил Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, получил квалификацию юриста.

С 2005 года работает в Секретариате Кабинета министров Украины. 3 сентября 2005 года был назначен начальником Управления гуманитарной политики. 19 января 2011 года - директором Департамента профессиональной экспертизы.

Имеет 3 ранг государственного служащего.

Награжден орденом «За заслуги» III степени и Почетной грамотой Кабинета министров Украины.