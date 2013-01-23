Янукович назначил заместителя Табачника
18:46, 23 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Алексея Днипрова заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины - руководителем аппарата.
Алексей Днепров стал заместителем министра / Фото: nagolos.com.ua
Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.
Справка УНИАН. А.Днипров - 1982 года рождения, образование высшее, в 2003 году закончил Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, получил квалификацию юриста.
С 2005 года работает в Секретариате Кабинета министров Украины. 3 сентября 2005 года был назначен начальником Управления гуманитарной политики. 19 января 2011 года - директором Департамента профессиональной экспертизы.
Имеет 3 ранг государственного служащего.
Награжден орденом «За заслуги» III степени и Почетной грамотой Кабинета министров Украины.
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