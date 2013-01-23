Янукович уволил первую заместительницу Богатыревой и уже нашел ей замену

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте. Р.Моисеенко была освобождена в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».

Другим приказом глава государства назначил Александра Качура первым заместителем министра здравоохранения Украины.

Справка УНИАН. Р.Моисеенко занимала должность первого заместителя министра с июня 2011 года. В свою очередь, О.Качур занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.