Янукович уволил первую заместительницу Богатыревой и уже нашел ей замену
18:38, 23 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил Раису Моисеенко с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины.
Раиса Моисеенко оставила должность
Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте. Р.Моисеенко была освобождена в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».
Другим приказом глава государства назначил Александра Качура первым заместителем министра здравоохранения Украины.
Справка УНИАН. Р.Моисеенко занимала должность первого заместителя министра с июня 2011 года. В свою очередь, О.Качур занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.
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