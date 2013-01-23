Томенко не верит, что на внеочередной сессии Пшонку получится уволить

Об этом он заявил сегодня в эфире Ривненской областной государственной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

По его словам, программа-минимум внеочередной сессии заключается в том, чтобы, во-первых, проинформировать граждан и дать полную объективную картину по так называемому «делу Тимошенко» и по очередным обвинениям прокуратуры в ее адрес. Н.Томенко отметил, что речь идет об очередном политическом заказе и незаконных и неадекватных действиях некоторых должностных лиц, которые обвиняют Ю.Тимошенко в абсурдных вещах еще до начала рассмотрения этого дела в суде.

В то же время, добавил он, оппозиция имеет 150 голосов для того, чтобы создать специальную следственную комиссию, которая бы объективно и беспристрастно проанализировала, что происходило в Донецком регионе и в Украине в целом в период так называемого «первобытного накопления капитала», когда погибли Евгений Щербань, Вадим Гетьман и многие другие бизнесмены и политики.

Н.Томенко отметил, что программа-максимум внеочередной сессии парламента – рассмотреть вопрос и отправить в отставку генерального прокурора, а также сделать все, чтобы прокуратура и правоохранительные органы не использовались в Украине в качестве инструмента борьбы с властными оппонентами – или с оппозицией, или с предпринимателями.

«Мы осознаем, что «программу-максимум» не удастся выполнить на этом внеочередном заседании. Но то, что удастся проинформировать общество о реальной ситуации вокруг «дела Тимошенко» и создать специальную следственную комиссию, – это уже будет весомым результатом в задачах, что мы перед собой ставим», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, оппозиция уже собрала 150 голосов для проведения внеочередной сессии ВР.