Минприроды проверит законность выделения земли в заповедных зонах Киева

Министерство окружающей природной среды намерено проверить законность выделения Киевским городским советом земельных участков под строительство жилья в заповедных зонах Киева, в том числе в Феофании, на Днепровских островах и территории музея народной архитектуры и быта в селе Пирогово.

Об этом УНИАН сообщил сегодня министр окружающей среды Василий ДЖАРТЫ.

«К сожалению, город, имея свой горсовет и своего мэра, не согласовывает с Министерством окружающей среды вопрос по выделению земельных участков. У нас есть поручение управлению в г. Киеве выяснить, были ли эти решения согласованы с управлением города и государственным управлением г. Киева. Эта работа сейчас ведется», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Вместе с тем, он уточнил, что в случае выделения земельных участков в заповедных зонах столицы Министерство охраны окружающей среды должно было бы согласовать проекты таких решений.

По словам В.ДЖАРТЫ, Министерство охраны окружающей среды пока не предпринимало никаких мер для отмены решений, принятых Киевским городским советом 1 октября. «Решение может принять только суд с возбуждением уголовного дела. Мы можем подать документы в суд, но мы же не фискальный орган. Если будут нарушения, то мы обратимся в Хозяйственный суд г. Киева», - сообщил министр.

Справка УНИАН. Киевский городской совет 1 октября 2007 года принял решение о выделении более 1 тыс. га в заповедных зонах столицы жилищным кооперативам под строительство частного и социального жилья.

Председатель комиссии земельных отношений Киевсовета Алексей ЕВЛАХ внес с голоса в повестку дня 18 вопросов о выделении жилищным кооперативам земельных участков. При этом он заявил, что проекты решений по данным вопросам подготовлены.

Однако депутаты не получили эти проекты для ознакомления. Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ поставил на голосование все 18 вопросов, а депутаты проголосовали за выделение земельных участков жилищным кооперативам «Житлобуд», «Механизатор», «Соцстроительство», «Медтехник», «Житлодар», «Приборостроитель», «Технолог», «Текстильщик», «Тарасовец», «Железнодорожник», «Транспортник», «Житлосервис», «Освитянин», «Харчомашовец», а также еще четырем кооперативам, название которых О.ДОВГИЙ произнес неразборчиво.

В пленарном заседании Киевсовета 1 октября фракции БЮТ, блока Виталий Кличко и Партии регионов участия не принимали.