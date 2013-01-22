Представители Лутковской не нашли камер в туалете Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил представитель Омбудсмена по вопросам реализации осуществления национального превентивного механизма Юрий Белоусов, комментируя результаты вчерашнего визита Уполномоченного Валерии Лутковской в больницу.

По словам Ю.Белоусова, представители Омбудсмена насчитали 9 камер видеонаблюдения. Из них 3, которые относятся к компетенции Государственной пенитенциарной службы, расположенные непосредственно в больничной палате, остальные 6, которые подчинены МВД, - в коридоре на постах охраны.

Также Ю.Белоусов отметил, что представители Уполномоченного ВР вытребовали выборочно 15 сведений, в которых речь идет об обеспечении охраны, и выяснили, что охрану палаты, в которой содержится Ю.Тимошенко еще с одной женщиной, осуществляют 5 человек, из которых двое - мужчины (начальник караула и дежурный), трое - женщины, одна из которых находится непосредственно в палате, другая - возле монитора, на который выводится изображение с видеокамер, установленных в палате.

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При этом, по словам Ю.Белоусова, в данное время действует приказ Пенитенциарной службы, принятый в 2003 году, которым предусмотрено наличие охраны в палате больницы, где содержится осужденный.

В свою очередь В.Лутковская подчеркнула: “Ни одна из камер не может зацепить зону интимной сферы. Ни одна из камер ни в туалете, ни в душе не расположена”.

По ее словам, во время проведения медицинских манипуляций в палате все видеокамеры закрываются специальными манжетами, о чем составляется соответствующий акт, в котором указывается время перекрытия изображения и время его возобновления.

Также В.Лутковская опровергла утверждение отдельных политиков о том, что кто-либо может попасть на 9-й этаж больницы, где находится палата Ю.Тимошенко, через запасной выход. “Заявления, что кто-либо может проходить на 9-й этаж через запасной выход, не отвечают действительности вообще”, - сказала В.Лутковская, добавив, что дверь закрыта.

Она также сообщила, что на протяжении всего времени пребывания в харьковской больнице Ю.Тимошенко осуществила 8 краткосрочных встреч и одну длительных, а также 25 телефонных разговоров.