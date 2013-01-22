Лутковская после отказа Тимошенко думает, что ее пытаются втянуть в политические игры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская заявила сегодня на брифинге в Киеве, рассказывая о результатах вчерашнего посещения харьковской больницы с целью проверить условия содержания Ю.Тимошенко после последних громких заявлений политиков относительно ухудшения состояния ее здоровья.

При этом Омбудсмен напомнила, что, вступая в должность, она заверила, что и она сама, и возглавляемый ею институт всегда будет вне политики.

“Мне тяжело сказать, в связи с чем Юлия Владимировна отказалась от встречи, но думаю, если бы не было желания втягивать Уполномоченного в политическую плоскость, встреча состоялась бы”, - сказала В.Лутковская.

По ее словам, «понятно, что отказ от встречи с Уполномоченным - это право человека». «Но это не снимает с Уполномоченного обязанность приехать и убедиться в условиях содержания», добавила она.

По словам Омбудсмена, во время встречи с главным врачом харьковской больницы, где находится Ю.Тимошенко, она получила детальную информацию об условиях содержания и лечения Ю.Тимошенко. В частности, как отметила В.Лутковская, главный врач сообщил ей, что позавчера в 7.30 пациентка получила обезболивающее и транквилизатор, которые назначаются любому человеку в случае переутомления.

Как подчеркнула В.Лутковская, эти лекарства не являются новыми для Ю.Тимошенко, и их применение было согласовано ранее с немецкими врачами клиники “Шарите”.

Как сообщал УНИАН, 21 января В.Лутковская осуществила визит без предупреждения в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове. Визит стал реакцией Уполномоченного по правам человека на многочисленные резонансные сообщениями в СМИ, связанные с пребыванием Ю.Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци".

В рамках визита состоялась встреча В.Лутковской с главным врачом ЦКБ "Укрзализныци", с защитником Ю.Тимошенко – Евгенией Тимошенко, а также с народным депутатом Арсеном Аваковым. В.Лутковская ознакомилась с условиями пребывания и лечения Ю.Тимошенко, осмотрела все помещения блока, в котором она находится на лечении, также омбудсмен ознакомилась со служебной документацией, которая касается условий пребывания.

Кроме того, В.Лутковская пообщалась с руководством Качановской исправительной колонии № 54, медперсоналом и персоналом ГпТС, который осуществляет охрану.

В то же время Ю.Тимошенко не согласилась встретиться с В.Лутковской.