Балога упрекает Луценко и Кириленко в забывчивости

Воля Президента к объединению демократических сил непременно превратит блок «Наша Украина – Народная Самооборона» в единую партию.

На этом отметил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА приветствует готовность девяти политических сил из блока «Наша Украина – Народная Самооборона» начать практические действия по создания на его основе единой демократической партии. В то же время он указал на важность активного старта этого процесса, прежде всего, быстрого создания рабочих групп, которые подготовят необходимые политические, юридические и организационные мероприятия. Комплексный подход в этом сложном вопросе позволит провести соответствующие объединительные процедуры в сжатые сроки, предотвратить появление внутренних разногласий или других критических факторов.

В.БАЛОГА отметил, что лидеры «НУ-НС» подтвердили предвыборное обещание о трансформации блока в единую партию только после напоминания со стороны президентского Секретариата. Он выразил надежду, что это обстоятельство объясняется только активной работой по созданию коалиции в новом парламенте и формированию состава Кабинета Министров, а не какими-то другими причинами. «В конечном итоге, не важно, что стало толчком к действиям. Сейчас нужно подкрепить словесные заверения практическими шагами. Топ-менеджмент блока должен продемонстрировать свою эффективность, в первую очередь, тем избирателям, которые отдали голоса «Нашей Украине – Народной Самообороне», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил неизменность позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно консолидации демократических сил. «Именно его воля к созданию на этой платформе крепкой, представительской, ответственной партии и определяет скорость движения в этом направлении партий-участниц «НУ-НС». В настоящее время очевидно, по крайней мере, одно: тормозить еще на стартовой линии нельзя», - отметил руководитель Секретариата. Вместе с тем В.БАЛОГА предостерег политических лидеров от спешки, которая может обернуться против объединительной идеи и навредить ее воплощению. «Тщательность плюс интенсивность – такой может быть формула трансформации блока в единую партию», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции в Киеве лидеры «НУ-НС» Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК заявили о готовности всех девяти политических партий блока «Наша Украина – Народная самооборона» к созданию объединенной национал-демократической партии. «Мнение всех девяти политических партий является единодушным – мы являемся сторонниками создания новой национал-демократической партии», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, для этого создана специальная рабочая группа, которая состоит из трех частей – представителей «Нашей Украины», представителей «Народной самообороны» и представителей «Украинской правыци».