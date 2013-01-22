Регионал хочет, чтобы суд над Тимошенко могли увидеть все

Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Олейник в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда.

Как известно, 18 января генпрокурор Виктор Пшонка сообщил о предъявлении Юлии Тимошенко "сообщение о подозрении" в убийстве депутата Евгения Щербаня.

"Суд должен быть открытым. Прямая трансляция там, где можно по процедуре, чтобы общественность и пресса знали все детали и чтобы было принято решение не только судом, но и люди сами могли убедиться, какие же доказательства дают основания говорить, что политик совершил такие действия", - заявил Олейник.