Регионал хочет, чтобы суд над Тимошенко могли увидеть все
08:34, 22 января 2013Политика
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Судебные заседания по делу о заказе убийства депутата Евгения Щербаня должны транслироваться в прямом эфире на телевидении.
Олейник хочет, чтобы Тимошенко осудили всем народом
Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Олейник в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда.
Как известно, 18 января генпрокурор Виктор Пшонка сообщил о предъявлении Юлии Тимошенко "сообщение о подозрении" в убийстве депутата Евгения Щербаня.
"Суд должен быть открытым. Прямая трансляция там, где можно по процедуре, чтобы общественность и пресса знали все детали и чтобы было принято решение не только судом, но и люди сами могли убедиться, какие же доказательства дают основания говорить, что политик совершил такие действия", - заявил Олейник.
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