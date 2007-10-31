Тимошенко предупредила судей, которые рискнут покуситься на императивный мандат

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не допустит отмены императивного мандата для депутатов местных советов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас делаются попытки отменить закон об императивном мандате для местных депутатов через суды, “используя коррумпированных судей”. Она назвала это “попыткой вернуть политику во вчерашний день, в логово политической коррупции, создать условия для перекупа, предательства и шантажа депутатов местных советов”.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “норма об императивном мандате сегодня действует”, и заверила, что “мы никому не дадим ее отменить”. По словам лидера БЮТ, “императивный мандат - это создание новейших политических традиций Украины, переход к честной и ответственной политике”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что БЮТ в Верховной Раде V созыва зарегистрировал законопроект „Об увольнении судей, причастных к коррупции”. “И мы на сто процентов гарантируем ответственность судей, причастных к остановке закона об императивном мандате для депутатов местных советов”, - заявила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что поручила юристам БЮТ провести всю необходимую правовую работу для лишения должностей судей, которые своими действиями будут делать попытки отменить закон об императивном мандате для депутатов местных советов.

„Коррупция с продажей и передачей в аренду несельскохозяйственных земель и коммунальной собственности, которые принадлежат местным общинам в городе Киеве, да и по всей Украине, достигла наивысшего уровня» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, «есть примеры, в том числе и в городе Киеве, где кучка депутатов местных советов во главе с мэрами стали организованными преступными группировками по разрушению и обескровливанию местных бюджетов”. “Коррупционным злоупотреблениям с землей и коммунальной собственностью нет предела”, - сказала лидер БЮТ, отметив, что именно с целью лишения коррумпированных местных депутатов мандатов Верховной Радой V созыва и был принят закон об императивном мандате для депутатов местных советов.