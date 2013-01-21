«Батькивщина» призывает Европарламент и ПАСЕ к решительным действиям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в письме председателя фракции ВО «Батькивщина» в Верховной Раде Арсения Яценюка, народного депутата Украины, заместителя руководителя украинской делегации в ПАСЕ Сергея Соболева, народных депутатов Украины, членов украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева и Леси Оробец.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой отреагировать всеми доступными методами на ухудшение ситуации в Украине относительно соблюдения прав оппозиции и усиления политических репрессий. В особом внимании и немедленной реакции правозащитных организаций, всего европейского сообщества нуждается ситуация вокруг грубого нарушения прав Юлии Тимошенко как человека и женщины», - подчеркивается в письме.

В оппозиции считают, что ПАСЕ и Европарламент должны сделать все возможное для защиты демократии в Украине, конституционных прав и свобод граждан, в частности Ю.Тимошенко.

Также, по убеждению авторов обращения, ПАСЕ и Европарламент должны требовать от украинской власти немедленно удовлетворить все законные требования Ю.Тимошенко, прекратить нечеловеческое обращение, физические, моральные издевательства и пытки над ней; прекратить политические репрессии и приступить к процессу освобождения политических узников, в частности Ю.Тимошенко и Юрия Луценко.

Кроме того, в оппозиции считают, что ПАСЕ и Европарламент должны дать надлежащую правовую оценку «грубым и циничным» нарушениям требований законодательства относительно народных депутатов-женщин Татьяны Слюз, Людмилы Денисовой, Александры Кужель; остановить преследование народных депутатов Григория Немыри, Сергея Власенко, Андрея Шкиля и многих других.

«Мы также убеждены, что критическое состояние здоровья Юлии Тимошенко свидетельствует о срочной необходимости организации ее лечения за рубежом», - подчеркивается в письме.

Оппозиционеры отмечают, что Президент Украины Виктор Янукович «не воспринимает дипломатический язык» и не реагирует на требования резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1862, которая принята в январе 2012 года, и резолюции Европейского парламента, которая принята 13 декабря 2012 года. «Поэтому ситуация нуждается в немедленных решительных действиях европейских институций и политических лидеров», - подчеркивается в письме.

Авторы обращения напомнили, что 8 января Ю.Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. «Причиной протеста стала особая форма истязаний, пыток, психологического издевательства и нечеловеческого обращения, которая применятся к Юлии Тимошенко в тюремной больничной палате. Она находится под постоянным психологическим давлением, чувствует постоянное унижение своего человеческого и женского достоинства, что не способствует лечению и выздоровлению пациентки, а лишь ухудшает ее состояние здоровья», - отметили представители оппозиции.

Кроме того, они отметили, что возлагают персональную ответственность за состояние здоровья Ю.Тимошенко лично на В.Януковича, генерального прокурора Украины Виктора Пшонку и первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

В «Батькивщине» также отмечают, что значительно усилились политические репрессии против представителей оппозиции, соратников Ю.Тимошенко и других политических узников. В частности, сейчас С.Власенко, являющийся заместителем члена украинской делегации ПАСЕ, не может выехать для участия в заседании ПАСЕ, поскольку Министерству иностранных дел Украины запрещено выдавать ему дипломатический паспорт, отмечается в письме.