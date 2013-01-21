Жена Луценко возмущена, что ее так и не пустили к мужу

Об этом она сообщила, находясь в колонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», по словам И.Луценко, она «предупредила руководителя Менской колонии о том, что ст. 59 Конституции Украины и ч.2 ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Украины гарантируют Ю.Луценко право на правовую помощь и право на защиту».

«Инструкция, которую показал мне руководитель колонии, регламентирует лишь методику и способы охраны осужденного при перемещении, и недопуск посторонних лиц к осужденному во время перемещения», - добавила она.

Защитник И.Луценко также отметила: «Именно руководитель Менской ИК обязан выполнить требования инструкции и проинформировать конвой, который сопровождает осужденного Ю.Луценко в клинику, о моем статусе защитника, а также о других адвокатах, и, соответственно, предоставить разрешение для общения с Ю.Луценко. В противном случае руководитель лишает Ю.Луценко права на правовую защиту, гарантированную ему Основным Законом Украины».

И.Луценко также уточнила, что в письменной форме сообщила руководителю колонии об этом факте. «В соответствии с моим письменным заявлением руководитель колонии должен немедленно проинформировать конвой о нашем статусе защитников и допустить к подзащитному Ю.Луценко, который находится в клинике», - отметила она.

По состоянию на 12.30 И.Луценко выехала из колонии в киевскую клинику «Оберег», чтобы встретиться с медицинским персоналом в статусе плательщика услуг.

Как сообщал УНИАН, 20 января осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был доставлен из Менской исправительной колонии (№91) в киевскую универсальную медицинскую клинику «Оберег».

Как сообщила Государственная пенитенциарная служба, при этом разрешения на свидание с ним во время его пребывания на лечении в стационарных условиях, в том числе и его жене и защитнику И.Луценко, предоставляться не будут.

«Согласно действующему законодательству, посещение осужденных или предоставление свиданий с ними во время пребывания последних на лечении в стационарных условиях не предусмотрены. Об этом было разъяснено и самому Ю.Луценко, и его жене и защитнику И.Луценко», - отметила пресс-служба Государственная пенитенциарная служба.

В сообщении также отмечается, что согласно письму руководства указанной клиники, специалисты этого медзаведения готовы с 21 января в стационарных условиях провести рекомендованные врачами Минздрава медицинские манипуляции.