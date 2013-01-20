Тюремщики дали понять, что к Луценко никого не пустят

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы.

В сообщении отмечается, что при этом разрешения на свидания с ним во время его пребывания на лечении в стационарных условиях, в том числе и его супруге и защитнику Ирине Луценко, предоставляться не будут.

«Согласно действующего законодательства посещения осужденных или предоставления свиданий с ними во время пребывания последних на лечении в стационарных условиях не предусмотрены. Об этом было разъяснено и самому Ю.Луценко, и его супруге и защитнику Ирине Луценко», - отметила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

В сообщении также отмечается, что согласно письму от руководства указанной клиники, специалисты этого медзаведения готовы с 21 января в стационарных условиях провести рекомендуемые врачами Минздрава медицинские манипуляции.

Как сообщал УНИАН, супруга осужденного экс-министра И.Луценко заявила, что приехала сегодня в колонию, чтобы взять разрешение на свидания с мужем в больнице, однако никого из уполномоченных выдавать подобные разрешения не оказалось на месте.

В то же время, обращаясь к СМИ и политикам, она настойчиво попросила не создавать ажиотажа на территории этой больницы. Поскольку, как объяснила И.Луценко, в Государственной пенитенциарной службе ее предупредили, что в случае нарушения правопорядка как на территории больницы так и в ней, Ю.Луценко будет опять этапирован в колонию.