Винский хочет спровадить Мороза 13 числа

Один из лидеров БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ обвиняет руководство Верховной Рады 5-го созыва в Умышленном затягивании работы нового парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после регистрации в Центральной избирательной комиссии 94 народных депутатов от БЮТ.

И.ВИНСКИЙ заметил, что сразу после опубликования в СМИ официальных результатов внеочередных парламентских выборов (опубликованные в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» 27 октября – УНИАН) направил письмо председателю ВР 5-го созыва Александру МОРОЗУ с просьбой собрать и начать заседание рабочей группы по подготовке проведения первой сессии ВР 6-го созыва.

По его словам, в своем ответе А.МОРОЗ напомнил, что у него есть 10 дней для сбора этой рабочей группы, «и он воспользуется этим сроком».

И.ВИНСКИЙ напомнил, что последний срок собрания заседания рабочей группы завершается 6 ноября. «Если анализировать деятельность бывшей коалиции, то она панически держится за свои кресла, делает все, чтобы затянуть время», - считает он.

На вопрос журналистов, когда все же сможет начаться заседание новой Верховной Рады, И.ВИНСКИЙ ответил, что это можно было бы сделать 13 ноября. «Это можно было бы сделать, чтобы показать, что мы не боимся ни таких дат, ни чего-то другого», - сказал И.ВИНСКИЙ.