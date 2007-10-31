ЦИК зарегистрировал только 94 депутата от БЮТ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 94 народных депутата от Блока Юлии Тимошенко, избранных на внеочередных выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали все члены ЦИК, присутствовавшие на сегодняшнем заседании.

Центризбирком выдал зарегистрированным депутатам временные удостоверения установленного образца. Постановление о регистрации будет направлено в Верховную Раду.

Всего в парламент по списку БЮТ прошли 156 чел. Регистрация только 94 связана с тем, что эти депутаты передали в ЦИК все необходимые для их регистрации документы.