Венгры Украины возмущены «языковым» законопроектом

Как сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат, председатель Демократического союза венгров Украины Иштван Гайдош, об этом говорится в заявлении, принятом вчера, 17 января, на заседании Президиума Демократического союза венгров Украины, по поводу регистрации в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине».

В частности, по словам нардепа, на заседании прозвучало, что поданный на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами Украины Яворивским В.О. (ВО «Батькивщина»), Матиос М.В. (Политическая партия «УДАР» Виталия Кличко) и Фарион И.Д. (ВО «Свобода») документ без преувеличения является «уникальным» в украинской законодательной практике. Ведь общество получило документ, ряд положений которого противоречит не только Конституции и международно-правовым обязательствам Украины, но и здравому смыслу.

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Председатель ДСВУ отмечает, что законодательные предложения, которые содержатся в данном законопроекте, несут в себе угрозу нарушения основополагающих культурных, социальных и политических прав граждан Украины - лиц принадлежащих к национальным меньшинствам, нарушают их конституционные права, нацелены на лишение их существующих возможностей удовлетворения своих национально-культурных потребностей, в грубой форме игнорируют международно-правовые обязательства Украины относительно защиты прав человека, в т.ч. лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Президиум Демократического союза венгров Украины настаивает, что, обосновывая свою попытку установления тотального одноязычия авторы законопроекта прибегают к прямой фальсификации содержания текстов основополагающих государственных документов. «Так, в преамбуле утверждают, что «Украина была провозглашена и создана как суверенное национальное государство» фактически отрицая государственно-созидательную роль и миссию более 10 миллионов граждан, которые в этническом смысле считают себя принадлежащими к другим национальностям, сведя их статус к иностранцам, а их культуру-язык к культуре-языку иностранных народов», - добавил И.Гайдош.

Он также считает, что депутаты-разработчики законопроекта фактически устанавливают новую, Конституцией не предусмотренную обязанность граждан, а именно относительно знания украинского языка. Лиц, которые не владеют, или владеют не в надлежащем объеме, предлагают ограничить не только в доступе к определенным профессиям, но также в избирательных правах.

И.Гайдош также сообщил, что участники заседания констатировали, что авторы законопроекта, в нарушение требований ряда статей Конституции Украины, прибегают к сужению содержания и объемов прав граждан-лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Это касается, в частности, прав на получение среднего образования на родном языке, деятельности СМИ на языках меньшинств и тому подобное.

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«Особенно досадным считаем тот факт, что среди инициаторов этого документа, кроме представителя известной своей склонностью к политическому экстремизму и ксенофобии ВО «Свобода», есть и народные депутаты, представляющие политические силы, которые позиционируют себя как демократические и пылко поддерживающие евроинтеграционный курс Украины», - добавил нардеп.

Справка УНИАН. 10 января 2013 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект “О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине”, в котором оппозиция предложила собственную интерпретацию понятия “иностранного” и “регионального языка”.

Согласно законопроекту, “любой другой язык, который применяется в Украине, кроме украинского языка как языка титульной нации и языков других коренных народов Украины, для целей данного закона является иностранным языком”.

В Закарпатской области, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают около 151 тысячи венгров.