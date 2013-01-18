Шкиль попросит политического убежища

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня», опубликованном в сегодняшнем номере.

«Только-только закончились праздники, это не лучшее время для принятия решений (о предоставлении политического убежища – УНИАН). Вот 22 января в Украине будет День соборности, решение в этот день будет даже символичным», - отметил А.Шкиль.

На вопрос о том, чем он будет заниматься в Праге, А.Шкиль предположил, что будет работать в общественных организациях или писать для СМИ.

«Уверен, что на проживание себе заработаю. Но самое главное – я все-таки буду в меру своих возможностей влиять на процессы демократизации в Украине. Нужно добиться, чтобы со сменой власти не менялся уровень демократии в стране», - отметил он.

Говоря о причинах своего решения – просить политическое убежище, А.Шкиль подчеркнул, что решил для себя: не стоит рассчитывать на справедливый суд и честное законодательство в Украине.

«На мне висело дело 12­летней давности, причем чисто политическое – по акции «Украина без Кучмы», движение по нему было и в 2010­м, и в 2011 году. Вот и все», - сказал он.

А.Шкиль также сообщил, что имеет переписку с прокуратурой последних лет, где ему сообщали, что дело это рассматривается в постоянном режиме.

Источник: http://www.segodnya.ua/life/interview/Andrey-SHkil-Politubezhishcha-v-CHehii-poproshu-v-Den-sobornosti.html

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2012 года появилась информация, что А.Шкиль, который не попал в парламент седьмого созыва и таким образом лишился депутатской неприкосновенности, выехал в Чехию, и не исключает, что будет просить политическое убежище.

При этом А.Шкиль отметил, что политические преследования в отношении его никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года возле Администрации Президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.

Оппозиционер также подтвердил, что в Украине арестовали часть его имущества, однако сообщил, что ему не известно, с чем это связано.

19 декабря в Управлении связей с общественностью МВД Украины заявили, что в отношении А.Шкиля нет уголовного преследования.

В УСО отметили, что «против А.Шкиля по факту организации массовых беспорядков в марте 2001 года было возбуждено уголовное дело, а он сам взят под стражу. После избрания в 2002 году фигуранта нардепом мера пресечения в отношении его отменена, а материалы уголовного дела выделены в особое производство. В октябре 2012 года уголовное дело было переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Впоследствии досудебное следствие по делу остановлено в связи с истечением сроков давности (10 лет)».

«На сегодняшний день А.Шкиль к уголовной ответственности по этому уголовному делу не привлекался, и после его приема к производству Печерским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве в органы внутренних дел не вызывался», - сообщает МВД.