Муж Тимошенко будет судиться в Чехии из-за прослушки

Об этом сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

В частности, сегодня была подана жалоба по факту прослушивания его телефонных разговоров с женой Юлией Тимошенко. "Жалоба подана в суд на неизвестного злоумышленника, потому что пока неизвестно, кто записал разговор и кто разместил ее в Интернете. Дело будет рассматриваться в пражском суде в установленном порядке", - цитирует радио "Свобода" слова адвоката Марина Махиткової.

Как известно, накануне Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила о завершении "служебного расследования" по распространению в Интернете сфальсифицированной записи разговора экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с ее мужем Александром.

В частности, в ходе проверки было установлено, "что сотрудники пенитенциарной службы, в частности, и те, которые находятся в составе караула ЦКБ "Укрзализныци" г. Харькова, любых устройств для осуществления аудиозаписи на охраняемую территорию, не заносили, не принимали и не передавали, записи никаких разговоров не совершали".