УНП считает, что Московский патриархат провоцирует конфликт

Ровенская облорганизация Украинской народной партии считает, что руководство местной епархии УПЦ Московского патриархата провоцирует межконфессиональный конфликт в Ровенской области, собирая подписи за «возвращение» этой церкви Почаевской Лавры и Свято-Воскресенского собора в областном центре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении областной организации УНП.

В частности, партийцы отмечают, что составители текста, под которым собираются подписи, вводят в заблуждение своих прихожан, поскольку «Почаевская Лавра основана не позднее 1527 года, а Московская патриархия возникла в 1686 году, и на то время никоим образом не могла быть «законным владельцем» в Почаеве».

В заявлении также говорится, что попытка вернуть Свято-Воскресенский собор в Ровно, верхняя часть которого в настоящее время принадлежит УПЦ Киевского патриархата, а также помещение бывшего епархиального управления (в настоящее время здесь размещена канцелярия Ровенской епархии УПЦ КП и духовная семинария) является прямым нарушением ст. 24 и ст. 35 Конституции Украины, где, в частности, говорится, что «ни одна религия не может быть признана государством как обязательная».

Авторы заявления также утверждают, что «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата является официально зарегистрированной и имеет равные права с УПЦ МП, а называть ту или иную конфессию «раскольниками», провоцируя передел церковных сооружений, могут лишь безответственные лица или враги Украинского государства, цель которых - разжигание межконфессиональной вражды, что запрещено ст. 37 Конституции Украины».

«В настоящее время юридический отдел облорганизации УНП подготовил обращение к органам государственной власти, правоохранительным органам, прокуратуре Ровенской области и управлению Службы Безопасности Украины, чтобы те прекратили провокационный сбор подписей в храмах УПЦ МП и не допустили выгодного другим государствам межконфессионального конфликта в Ровно», - говорится в заявлении областной организации УНП.