Янукович сделал Минобороны еще более интернациональным

Янукович уволил Пляцука с должности заместителя министра обороны.

Президент Украины Виктор Янукович уволил Дмитрия Пляцука с должности заместителя министра обороны Украины. Соответствующий указ от 16 января размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом Виктор Янукович назначил на это место Бабенко Артуро Франциско. Как сообщает Украинская правда, Артуро Бабенко работал заместителем председателя Севастопольской городской госадминистрации. Он родился 12 августа 1962 года на Полтавщине. Имеет испанские корни по отцовской линии.

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