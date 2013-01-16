Турчинов уволил многолетнюю помощницу Тимошенко

Об этом УНИАН сообщил источник в “Батькивщине”.

О.Трегубову уволил первый заместитель председателя партии Александр Турчинов еще 1 января. При этом, по словам собеседника агентства, сама О.Трегубова узнала об этом лишь на этой неделе, поскольку уже больше месяца находится на больничном с переломом ноги.

Кроме того, по информации источника, А.Турчинов не стал лично сообщать О.Трегубовой о факте увольнения, а передал эту информацию через своих помощников.

*** О.Трегубова работала с Ю.Тимошенко более 15 лет, и считалась “правой рукой” лидера “Батькивщины”. В 2000 году, когда Ю.Тимошенко назначили вице-премьер-министром, О.Трегубова по ее просьбе переехала в Киев.

В 1996 году начала работать в корпорации «Единые энергетические системы Украины». В 2000 году стала первым помощником вице-премьер-министра Ю.Тимошенко. В этом же статусе находилась в правительстве и в 2005 году. 9 января 2008 была назначена первым помощником премьер-министра.

На досрочных парламентских выборах 2007 года по списку БЮТ (№ 136) в Верховную Раду избрали сына О.Трегубовой - Юрия (1973 г. р.), однако на выборах в 2012 году ему досталось 113-е место (непроходное) в партийном списке.