Главное за день: обзор топ-новостей

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У Тимошенко нашли, откуда слили фальшивую переписку Немыри

"Батькивщина" обратилась к зарубежным правоохранителям по факту публикации и фальсификации писем Немыри и дочери Тимошенко.

В Минкульте объясняют, что они не пекарня - и без руководителя справляются

Министерство продолжает жить своей жизнью без руководителя, а Михаил Кулиняк не уверен, что снова будет назначен на должность его руководителя.

Гостиному двору все-таки дали статус памятника

Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения.

Лавров: Москва и Киев ищут новые форматы поставок и транзита газа

Москва и Киев ведут интенсивные переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в газовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинский министр иностранных дел Леонид Кожара в свою очередь заявил, что Украина не будет «отрываться» от России.

ВР не обновила свою делегацию в ПАСЕ: в ключевых комитетах не будет оппозиции

В начале дня появилась информация, что на январской сессии ПАСЕ украинская оппозиция, скорее всего, не получит широкого представительства, поскольку Верховная Рада не обновила свою делегацию в ПАСЕ. Однако впоследствии стало известно, что в состав делегации Украины в ПАСЕ таки вошли 5 оппозиционеров.

В Раде предлагают все языки, кроме украинского, признать иностранными

Народные депутаты Украины Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”), Мария Матиос (“УДАР”) и Ирина Фарион (“Свобода”) зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине”. Одиозный регионал Колесниченко успел назвать этот законопроект "поднятием головы фашизма".

К Тимошенко прибыло «подкрепление»

Народные депутаты от «Батькивщины» прибыли в Харьков, чтобы лично разобраться в конфликтной ситуации, возникшей на прошлой неделе между Юлией Тимошенко и тюремщиками. Представители ДПТС заявили, что за Тимошенко наблюдают исключительно женщины, а депутаты предположили, что раз тюремщики отрекаются от распространенных в интернете фото-и видеоматериалов из палаты Тимошенко, значит параллельно с силовиками за Тимошенко следит еще кто-то.

Томенко рассказал, кто пойдет от оппозиции на перевыборы в проблемных округах

Оппозиционеры знают, кого выдвигать на перевыборы в 5 округах и расценивают обращения народных депутатов от ПР в Конституционный Суд относительно перевыборов, как попытку вообще не проводить там парламентские выборы.

Украина рассчитывает на новый кредит МВФ в объеме около $15 млрд — Арбузов

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15 млрд долларов).

Королевская потеряла диплом, а Москаль не верит

Народный депутат Украины Геннадий Москаль ("Батькивщина") заявляет, что министр социальной политики Наталия Королевская якобы потеряла свой диплом о высшем образовании. У самой Королевской сказали, что о потере не слышали и похвастались, что у министра есть аж два диплома.

Тимошенко не повинуется уже седьмые сутки

Акция гражданского неповиновения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, продолжается седьмые сутки. По словам ее защитника Сергея Власенко, жизнь в коридоре уже сказалась на здоровье Тимошенко.