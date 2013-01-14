Украина рассчитывает на новый кредит МВФ в объеме около $15 млрд — Арбузов

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы по-прежнему хотим вести разговор о тех суммах и условиях, которые были зафиксированы в предыдущем меморандуме. Это порядка 10 млрд СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR – УНИАН). Я уверен, что миссия, когда приедет, мы будем говорить все-таки в этих рамках. Ничего не изменилось для того, чтобы пересматривать сумму финансирования», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 11 января новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

В конце декабря посол США в Украине Джон Теффт высказал мнение, что новое соглашение с Международным валютным фондом будет лучшим для Украины краткосрочным решением сложной финансовой ситуации в 2013 году.